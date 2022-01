Erztrophy mit spektakulärer Abfahrt für die Skibergsteiger

Beim Comeback der Erztrophy stürzen sich Jakob Herrmann und Co. im Bischofshofener Skisprungstadion den Aufsprunghügel hinab.

Steigfelle, Helm, Rucksack, Lawinen-Piepsgerät und Schaufel gehören stets zur vorgeschriebenen Ausstattung eines Skibergsteigers. Heuer stehen bei der Erztrophy in Bischofshofen außerdem zwei FFP2-Masken für jeden Teilnehmer verpflichtend in der Ausschreibung. Ohne ausgeklügeltes Covid-19-Präventionskonzept geht es im Moment nicht bei Sportveranstaltungen. Die Erztrophy erlebt nach einem Jahr Pause ihr Comeback mit Vertical (Samstag) und Individual (Sonntag), jeweils mit Start im Skisprungstadion in Bischofshofen.

Die Hausaufgaben hat das Organisationsteam um Thomas Wallner und Hannes Laner erledigt, die Vorfreude ist groß ...