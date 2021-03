Es war für den ÖSV das Jahr zurück zur Nummer 1

Für den ÖSV endet ein überraschend erfolgreicher Weltcupwinter in Lenzerheide mit Siegen von Katharina Liensberger und Manuel Feller - und insgesamt drei Kristall-Kugeln. Ein Rückblick.

Es war ein Finale, das aus österreichischer Sicht fast schon ein bisschen Lust auf die kommende Saison gemacht hat. Denn mit den Slalom-Siegen von Katharina Liensberger und Manuel Feller (jeweils ihre zweiten Karriere- und Saison-Siege) ging eine Weltcup-Saison in Lenzerheide zu Ende, die unter eigentlich schlechten Voraussetzungen für den ÖSV begonnen hat, die aber am Ende einen unerwarteten Erfolgslauf gebracht hat: Zehn Weltcupsiege (davon acht bei den Herren) und 40 Podestplätze waren eine Ausbeute, die man so nicht erwarten konnte ...