Eßls fünfter Sieg krönte das Jubiläumsrennen

Abtenauerin gewann 20. Auflage der Mountain Attack. Auch Jakob Herrmann und Veronika Mayerhofer liefen aufs Podest.

Die heimischen Skibergsteiger schienen am Freitag bei der 20. Mountain Attack in Saalbach-Hinterglemm besonders motiviert ins Rennen zu gehen. Nicht zu schlagen war dabei Michaela Eßl aus Abtenau, die bereits zum fünften Mal den Marathon der Damen gewann. Den Sprung aufs Stockerl schafften im "Königsbewerb" zudem der Werfenwenger Jakob Hermann und Veronika Mayerhofer aus Schwarzach.

Michaela Eßl spielte von Beginn an ihre Routine als mehrfache Mountain-Attack-Siegerin aus und zog der Konkurrenz schon früh auf und davon. Erst als sich gegen Ende des Rennens über sechs Gipfel die Pisten-Verhältnisse ein wenig verschlechterten, verlor sie gegenüber Vefolgerin Katia Tomatis etwas an Boden. Der Sieg der Salzburgerin geriet aber nie in Gefahr. Letztlich kam sie nach 3:01:27 Std. mit knapp zwei Minuten Vorsprung auf die Italienerin ins Ziel. Weitere 25 Minuten später hatte dann auch die drittschnellste Dame die Tortur überstanden. Und wieder war es eine Salzburgerin: Veronika Mayrhofer aus Schwarzach schaffte unter großem Jubel der begeisterten Zuschauer noch den Sprung aufs Podest.

Spannung bis zum Schluss herrschte im Marathon der Herren, in dem die schnellsten drei letztlich binnen einer halben Minute die Ziellinie passierten. In Abwesenheit von Vorjahressieger Toni Palzer, der den Event diesmal gemütlich Weißbier trinkend mitverfolgte, sprintete der Italiener Michele Boscacci in 2:18:57 Std. zum Sieg und pulverisierte dabei regelrecht Palzers Streckenrekord. Dessen erst im Vorjahr aufgestellte Bestzeit von 2:21:34 Std. unterboten allerdings auch die beiden anderen Topläufer des Jubiläumsrennens klar. Im Kampf um Platz zwei rettete sich der Italiener Tadei Pivk knapp vor dem im Finish heranstürmenden Jakob Herrmann ins Ziel. Der Werfenwenger hatte zuvor Ex-Langlauf-Weltmeister Christian Hoffmann stehen gelassen, auf Rang zwei fehlten ihm am Ende nur fünf Sekunden.

"Die Mountain Attack ist einmal mehr ihrem Ruf als Kultveranstaltung und Super Bowl des Tourenskisports gerecht geworden", freute sich Veranstalter und Event-Erfinder Roland Kurz über ein spektakuläres Jubiläumsrennen vor tausenden begeisterten Zuschauern. "Es waren beste Bedingungen - kühl aber nicht zu kalt, minus ein Grad Außentemperatur und kaum Wind auf den Gipfeln. Die Pistenpräparierer der Glemmtaler Bergbahnbetreiber haben perfekte Arbeit geleistet", lobte er auch die vielen Helferlein, die so eine Veranstaltung erst möglich machen.

Endstände: Herren − Marathon: 1. Michele Boscacci (ITA), 2:18:57 Std. − 2. Tadei Pivk (ITA), 2:19:18 − 3. Jakob Herrmann (Ö), 2:19:23. Tour: 1. Armin Höfl (Ö), 1:35:59 − 2. Daniel Zugg (Ö), 1:39:38 − 3. Alexander Brandner (Ö), 1:47:07. Schattberg Race: 1. Martin Schider (Ö), 44:30 Min. − 2. Hans-Peter Meyer (Ö), 44:44 − 3. Miklosa Matjaz (SLO), 44:47.

Damen − Marathon: 1. Michaela Essl (Ö), 3:01:27 Std. − 2. Katia Tomatis (It), 3:03:19 − 3. Veronika Mayerhofer (Ö), 3:28:53. Tour: 1. Johanna Erhart (Ö), 2:06:57 − 2. Verena Streitberger (Ö), 2:15:21 − 3. Sarah Dreier (Ö), 2:18:26. Schattberg Race:

1. Susi von Borstel (D), 49:10 − 2. Sibylle Schild (Ö), 57:45 − 3. Claudia Fohringer (Ö), 58:13.

Interessantes in aller Kürze:

o Das Preisgeld 2018 betrug insgesamt 7.000 Euro.

o Der erste Sieger 1999 kam aus Italien und hieß Omar Oprandi mit einer Zeit von 3:05:39 Std.

o Den Streckenrekord hielt bis zur 20. Auflage Anton Palzer (D). Er bewältigte die 3.010 Höhenmeter und sechs Gipfel des Marathons im Vorjahr in 2:21:34 Std.

o Für den neuen Marathon-Streckenrekord dieses Jahr erhielt Michele Boscacci einen Extra-Bonus von 500 Euro.

o Bei der letzten Mountain Attack, am 13.1.2017, siegten der Deutsche Anton Palzer in 2:21:34 sowie die Schweizerin Jennifer Fiechter in 3:03:09.

o Mehr als 100 Mitarbeiter der Fa. Egger (St. Johann in Tirol) haben im Rahmen der 20. Mountain Attack beim "Schattberg-Race" wieder eine Spendensumme von 5.000 Euro ersportelt. Die Spende, zur Verfügung gestellt von CFO Dr. Thomas Leissing aus privater Tasche, wird dieses Jahr dem SOS Kinderdorf Clearing House in Salzburg zur Unterstützung Jugendlicher zu Gute kommen.