Europaspiele in Polen: Warum Skispringen zum Sommersport wurde

Ein Bild, an das man sich gewöhnen muss: ÖSV-Star Stefan Kraft als Sommerspringer.

171 Athletinnen und Athleten hat das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) für die Europaspiele ab 21. Juni in Krakau nominiert - darunter auch mehrere Skispringer. Ja, Sie haben richtig gelesen. Was die ÖSV-Adler bei den europäischen Sommerspielen verloren haben, das wussten sie selbst anfangs nicht so recht. Es ist ein IOC-Zugeständnis für den Ausrichter Krakau und wird wohl auch eine einmalige Sache bleiben, ist Polen doch weithin bekannt für seine skisprungverrückten Fans.

Insgesamt werden in 29 Sportarten Medaillen vergeben, ...