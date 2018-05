Ex-Dopingsünder Dürr arbeitet an Leistungssport-Comeback

Der bei Olympia 2014 als EPO-Dopingsünder erwischte Langläufer Johannes Dürr versucht ohne ÖSV-Unterstützung ein Leistungssport-Comeback im kommenden Winter. Dürr hat sich die Teilnahme an der Nordischen Heim-WM 2019 in Seefeld zum Ziel gesetzt. Parallel dazu arbeitet der 31-Jährige gemeinsam mit dem Autor Martin Prinz an einem Buch über seinen Weg zurück, das Anfang kommenden Jahres erscheint.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Johannes Dürr war zwei Jahre lang gesperrt