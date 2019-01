Ex-Maier-Coach Evers: "Wollen die Österreicher ärgern"

Ein Salzburger in Diensten der Schweizer: Andreas Evers über Kitzbühel, Hermann Maier und warum es keine Allrounder mehr geben kann.

Andreas Evers (55) war jahrelang der Trainer und Wegbegleiter von Hermann Maier. 2015 wechselte er als Privattrainer zu Tina Weirather, 2017 übernahm er die Schweizer Abfahrer. Zwischen den Klassikern in Wengen und Kitzbühel nahm er sich Zeit für ein SN-Interview.

Was ist im Skisport eigentlich der Unterschied zwischen der Schweiz und Österreich? Andreas Evers: Da gibt es eigentlich kaum einen. In beiden Ländern hat Skisport einen enorm hohen Stellenwert und wenn es nicht läuft, dann ist es in keinem der beiden Verbände angenehm.

Mit welchem Gefühl kommen Sie denn diese Woche als Österreicher zum "Auswärtsspiel" nach Kitzbühel? Mit einem sehr guten, da bin ich froh, dass ich nicht mehr beim ÖSV bin (lacht). Wir haben es ruhiger, können uns den Rummel in Ruhe ansehen und versuchen, die Österreicher ein bisschen zu ärgern …

Was vor allem Beat Feuz gelingen könnte. Was macht ihn derzeit so stark? Dass er verletzungsfrei ist und ein sehr gutes Gespür hat, wie weit er seinen Körper belasten kann.

Viele Trainer schwärmen von der unglaublichen Dichte unter den Top 20 im Abfahrtssport - aber auf dem Podium finden sich dann doch immer wieder dieselben Namen. Warum? Es stimmt schon, die Dichte ist derzeit unglaublich. Vermutlich auch deswegen, weil mittlerweile die Top-Abfahrer alle bis 35, 36 fahren und Routine halt sehr viel zählt in dem Sport. Dass man an einem Svindal oder Feuz vorbeikommt, da müssen einem Fahrer schon solche Läufe auskommen wie Paris in Bormio oder eben Kriechmayr in Wengen.

ÖSV-Nachwuchscoach Georg Streitberger meinte kürzlich, die Abfahrt sei wegen der vielen Verletzungen für junge Läufer unattraktiv geworden. Sehen Sie das auch so? Weil es in den Technikbewerben etwa weniger Verletzungen gibt? Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Zumindest in der Schweiz haben wir sicher nicht den Trend. Man muss für den Nachwuchs viel mehr FIS-Abfahrten machen, die gibt es halt in Österreich fast gar nicht mehr.

Seit geraumer Zeit wird in der FIS über das Abfahrtsformat diskutiert - im Gespräch sind kleinere Startfelder oder gar Abfahrten in zwei Durchgängen. Was halten Sie davon? Gar nichts. Okay, die Startfelder sind teilweise deutlich zu groß, das stimmt. Aber von zweiten Läufen halte ich genauso wenig, wie von den neuen City Events wie zuletzt in Oslo. Solche Wochenenden wie in Wengen oder Kitzbühel sprechen doch für sich.

Umgekehrt gefragt: Finden Sie die Abfahrt gut vermarktet? Nein, nicht unbedingt. Ich finde, dass vor allem der Abfahrts-Weltcup einen zu geringen Stellenwert hat. Das ist die Gesamtwertung aus Rennen wie in Beaver Creek, Bormio oder Kitzbühel. Das zu gewinnen, das ist einer der größten Erfolge, die es im Skisport zu erringen gibt - und die Entscheidung darüber fällt im März an einem Mittwochvormittag auf vielleicht noch verkürzter Strecke beim Weltcup-Finale. Da gehört etwas geändert.

Dem Skisport fehlen Allrounder. Nun kommt in ihrem Team mit Marco Odermatt einer, der letzten März fünffacher Junioren-Weltmeister wurde. Wird das wieder ein Allrounder? Ich fürchte nein. Auch er wird sich irgendwann entscheiden müssen, ob er in allen Disziplinen gut oder in zwei Disziplinen Weltklasse ist. Das ist das Thema, leider.

Haben Sie noch Kontakt zu Hermann Maier? Ganz wenig, ein, zwei Mal im Jahr sehen wir einander. Mehr Kontakt habe ich zu Michael Walchhofer, der ist mein Guide beim Tiefschneefahren in Zauchensee.

Woran liegt es, dass es heute kaum mehr Typen wie Hermann Maier gibt? Vielleicht an den sozialen Medien. Wenn du dort aus der Reihe tanzt, dann setzt du dich ja gleich enorm unter Druck. Dass das die Läufer nicht wollen, das verstehe ich nur zu gut. Ein Hermann Maier in Zeiten sozialer Medien? Das kann und will ich mir gar nicht vorstellen …