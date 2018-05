Ex-Skistar Höfl-Riesch brach sich bei Bootsunfall Ellbogen

Bei einem Bootsunfall am Gardasee hat sich die deutsche Ex-Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch den Ellbogen gebrochen. "Leider hat's mich ein bisschen erwischt", schrieb die 33-Jährige am Samstag bei Instagram und postete mehrere Fotos von einem Röntgenbild, auf dem die Fraktur zu sehen ist, und von ihrem eingegipsten Arm.

Sie habe auch einige Prellungen und eine kleine Wunde am Auge. Nach eigenen Angaben sollte Höfl-Riesch am Sonntag in Brescia operiert werden. Zum Unfall-Hergang sagte ihr Ehemann Marcus Höfl gegenüber der Bild, dass sie beim Aussteigen aus dem Boot ausgerutscht sei.

Die dreifache Ski-Olympiasiegerin beendete im März 2014 ihre Karriere, sie gewann 2011 den Gesamtweltcup.

(Apa/Dpa)