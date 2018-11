Der deutsche Ex-Weltmeister Severin Freund lässt den Auftakt der neuen Skisprung-Saison am Wochenende im polnischen Wisla aus. Er werde sein Comeback nach zwei Kreuzbandrissen und über eineinhalb Jahren Wettkampfpause erst eine Woche später in Kuusamo in Finnland feiern, erklärte der 30-Jährige am Sonntagabend.

Quelle: Apa/Dpa