ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder übt sich vor den Heimbewerben in Durchhalteparolen.

50 Tage vor Beginn der nordischen WM in Seefeld haben Österreichs Skispringer einen neuen Tiefpunkt erreicht. Beim traditionsreichen Neujahrsbewerb der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen legten die ÖSV-Adler eine kapitale Bruchlandung hin. Die Chancen auf den Gesamtsieg sind vor den Heimspringen morgen, Freitag, in Innsbruck und am Sonntag in Bischofshofen dahin.