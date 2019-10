Felder nominierte voraussichtlichen Weltcup-Kader

Nach der Absage des Großschanzenbewerbs der Staatsmeisterschaften in Innsbruck hat ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder den voraussichtlichen ÖSV-Kader für den Weltcup-Auftakt am 23./24. November in Wisla (POL) genannt. Philipp Aschenwald, Michael Hayböck, Jan Hörl, Daniel Huber, Stefan Kraft und Gregor Schlierenzauer sind für die sechs Startplätze in der ersten Weltcup-Periode nominiert worden.

SN/APA/EXPA/JFK Andreas Felder hält sich noch eine Türe offen