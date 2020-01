Skisprung-Cheftrainer Andreas Felder zeigte sich nach dem Tourneefinale selbstkritisch: "Weil wir wissen, dass wir mehr können."

Zuckerbrot und Peitsche gehören nicht unbedingt zu den Trainingswerkzeugen von Andreas Felder. Der Chefcoach der österreichischen Skispringer bevorzugt den Konsens, er fördert den Teamgeist und schwelgt in geselliger Runde gern in Erinnerungen aus seiner Zeit als Weltcupathlet in den 1980er-Jahren. ...