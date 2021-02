Felix Gottwald: Was Masken bei einer WM verdecken

Nach den Alpin- und Biathlon-Weltmeisterschaften heißt: vor der nordischen WM. Als Beobachter dürfen wir teilhaben an großartigen Erfolgen und bitteren Niederlagen - mit Einschränkungen.

Der aktuell omnipräsente Hauptsponsor jeder Meisterschaft und aller Athletinnen und Athleten - nämlich die FFP2-Maske - verdeckt vieles, was uns Menschen auszeichnet und einzigartig macht. Wir Zuseher sehen Athletinnen und Athleten gegeneinander fahren, springen und laufen, um sich im Ziel doch wieder füreinander zu freuen, um sich dann wenige Minuten später dem einzigen Publikum daheim vor den Bildschirmen maskiert präsentieren zu müssen. Die Emotionen im Siegerinterview einer Lisa Hauser oder einer Katharina Liensberger mit einer Maske zu verdecken zeigt einmal mehr, dass es vorrangig ums Produkt und nicht um den Menschen dahinter geht. Dass bei uns in Österreich die Brücke vom Spitzensport zum Breitensport und vom Breitensport zu einer längst fälligen Bewegungskultur weiter ignoriert, ja sabotiert wird, führt so auch den Spitzensport auf lange Sicht ad absurdum. Länder wie Norwegen, Schweden, die Schweiz oder Finnland wissen nicht nur um den Wert von Bewegung und Sport für die soziale, physische und psychische Gesundheit, sie nutzen ihn auch in Zeiten einer Pandemie. Vereinssport wird in diesen Ländern outdoor so normal wie möglich gelebt und ermöglicht. Unsere Kinder hingegen werden weiterhin darin gefördert, zu verinnerlichen, dass Anstrengung etwas Schlechtes ist, sie finden mit jedem Tag mehr das Auslangen vor Tablets, Konsolen und Smartphones, verlernen Purzelbäume und sind damit heute schon auf dem besten Weg zu den Vorerkrankten von morgen.

Die ältere Generation ist währenddessen eingeladen, vorm Bildschirm zu vereinsamen, sich von den Mainstream-Medien weiter verängstigen zu lassen und im wahrsten Sinne des Wortes einzurosten. Ja, wir leben in einem Land, in dem seitens der Regierenden für einen Haarschnitt mehr Verständnis herrscht als für einen gesunden Bezug zum eigenen Körper. Wir leben auch in einem Land, welches sich in der Statistik der gesunden Lebensjahre mit 57 Jahren (EU-Schnitt 63,5 Jahre, Spitzenreiter Schweden 73 Jahre; laut Eurostat-Statistik) auf den Ergebnislisten ganz weit unten einreiht und sich handlungsunwillig damit abfindet. Da bekommt die nordische Ski-WM eine zusätzliche und im besten Fall inspirierende Rolle in herausfordernden Zeiten für uns alle.

Unsere Athletinnen und Athleten kämpfen für sich und unser Land wieder um Punkte, Meter und Sekunden und hoffen, dafür mit Edelmetall belohnt zu werden. Sie leben uns währenddessen bedingungslos vor, was es bedeutet, bei einem Sprung ins Ungewisse die Balance zu halten, um früher oder später wieder sicher zu landen. Sie sind Vorbilder in Sachen Ausdauer, Schnelligkeit und Stehvermögen und üben dabei unentwegt, sich weiterzuentwickeln. Sie kombinieren Spannung und Entspannung, Angriff und Geduld und Eigenverantwortung mit einer Kultur des Füreinander-da-Seins, um gemeinsam und jeder für sich die Aufgaben und Herausforderungen - so gut es geht und unabhängig von äußeren Umständen - zu meistern. Die Besten ihrer Zunft beginnen beim Überqueren der Ziellinie zu analysieren, was sie jetzt schon wieder besser machen könnten, und fordern von ihren Trainern Feedback als Dienstleistung ein. Am Beginn solcher Wege gibt es ganz viel Hoffnung und Zuversicht, aber entlang dieser Wege niemals Sicherheiten und Garantien. Die wenigsten jener Sportlerinnen und Sportler, die in Oberstdorf an den Start gehen, werden Medaillen gewinnen, noch weniger werden zu Weltmeistern gekürt. Die Welt, in der wir leben, durch Sport und durch die Werte, die uns der Sport lehrt, besser zu meistern ist und bleibt das Gebot der Stunde. Es wäre schön, wenn wir Fans und Beobachter deshalb mehr Einblicke hinter die Masken der Protagonisten bekämen und wenn das reine Produkt samt Hauptsponsor FFP2 die dominierende Rolle wieder ablegen würde. So wie es jedes Kind verdient hat, sich mit anderen Kindern bewegen zu dürfen, haben es sich auch diejenigen, die bei einer Weltmeisterschaft antreten, verdient, ganz gesehen zu werden.