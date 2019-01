Felix Neureuther verzichtet in Adelboden auf Riesenslalom

Der deutsche Skifahrer Felix Neureuther verzichtet auf den Riesentorlauf und geht in Adelboden nur im Slalom an den Start, wie der Deutsche Skiverband am Donnerstag mitteilte. "Langsam, aber sicher komme ich nach den Verletzungen und Zwangspausen wieder in Fahrt. Es fehlen noch Kleinigkeiten, Details, aber ich spüre, dass ich nah dran bin, wieder ganz nach vorne fahren zu können", so Neureuther.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Neureuther fühlt sich noch nicht vollends fit