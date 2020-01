Feller bereitet sich auf Renn-Comeback vor

Keine fünf Wochen nach einem Bandscheibenvorfall ist Manuel Feller seinem Comeback im alpinen Ski-Weltcup schon sehr nahe. Der Tiroler trainierte in den vergangenen Tagen auf der Reiteralm bereits wieder zwischen den Stangen, am Freitag ist ein Training mit der Mannschaft am Hochstein in Lienz geplant. Dort soll sich auch entscheiden, ob Feller am Sonntag den Slalom in Zagreb bestreitet.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Feller startet möglicherweise bereits am Sonntag in Zagreb