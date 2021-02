Fettner nach erstem Durchgang des Rasnov-Weltcups voran

Der Tiroler Manuel Fettner liegt in Rasnov nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Skispringens der Männer unerwartet in Front. Beim international durchaus gut besetzten Bewerb teilt sich der 35-Jährige am Freitag die Führung mit dem norwegischen Weltcup-Leader Halvor Egner Granerud. Fettner markierte mit 96,0 m die Höchstweite, der Pole Dawid Kubacki ist 1,0 Punkte zurück Dritter. Mit Daniel Tschofenig ist der zweitbeste Österreicher 3,8 Zähler zurück Fünfter.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Manuel Fettner sprang in Rasnov zur Halbzeitführung (Archivbild)

Eine knappe Woche vor Beginn der Weltmeisterschaften in Oberstdorf ist Österreichs voraussichtliches WM-Team um Stefan Kraft nicht in Rumänien dabei, absolviert stattdessen ein WM-Vorbereitungscamp. Die Konkurrenz wie etwa Norweger oder Deutsche sind freilich mit dem stärksten Aufgebot am Start. Granerud hält bei bisher elf Saisonsiegen.