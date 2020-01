Feurstein gewann auch 2. Europacup-Riesentorlauf in Meribel

Patrick Feurstein hat auch den zweiten alpinen Ski-Europacup-Riesentorlauf in Meribel gewonnen. Der 23-jährige Vorarlberger triumphierte am Donnerstag 0,72 Sekunden vor dem Norweger Atle Lie McGrath. Dritter wurde mit Thomas Dorner (+1,00) ein weiterer ÖSV-Läufer. Am Dienstag hatte der Disziplin-Führende Feurstein 0,35 Sekunden vor dem Norweger Fabian Wilkens Solheim gewonnen.

Feurstein wird zusätzlich zum regulären Training im ÖSV von Ferdinand Hirscher, Vater von Marcel Hirscher, betreut. Am Sonntag soll er in Garmisch-Partenkirchen wieder im Weltcup-Einsatz sein, wo er noch auf seine ersten Punkte wartet. Quelle: APA