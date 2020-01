Patrick Feurstein hat im Europacup seinen ersten Rennsieg gefeiert. Der 23-jährige Vorarlberger gewann am Dienstag in Meribel in einem Riesentorlauf 0,35 Sekunden vor dem Norweger Fabian Wilkens Solheim. Feurstein wird zusätzlich zum regulären Training im ÖSV von Ferdinand Hirscher, Vater von Marcel Hirscher, betreut. Am Sonntag soll er in Garmisch-Partenkirchen wieder im Weltcup-Einsatz sein.

Quelle: APA