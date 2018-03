Feuz gegen Svindal um Abfahrtskugel - ÖSV-Herren um Sieg

Olympiasieger Aksel Lund Svindal will am Samstag vor Heimpublikum in Kvitfjell die Chance auf seine dritte Abfahrts-Kugel (11.00 Uhr/live ORF eins) wahren. Der Norweger liegt nach sieben Rennen und zwei vor Schluss allerdings 40 Zähler hinter dem Schweizer Beat Feuz, der es somit selbst in der Hand hat, erstmals diese Trophäe zu erobern.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Svindal unter Zugzwang