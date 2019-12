Feuz im Gröden-Super-G mit Mittelhandknochenbruch

Der Schweizer Skistar Beat Feuz hat sich am Freitag beim alpinen Weltcup-Super-G in Val Gardena links einen Mittelhandknochenbruch zugezogen. Passiert ist die Verletzung, als der 32-Jährige auf der Fahrt zu Rang neun an einem Tor angeschlagen hat. Untersuchungen in Innsbruck haben ergeben, dass keine Operation erforderlich ist. Feuz reist mit der Schweizer Mannschaft am Mittwoch nach Bormio an.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Feuz beendete das Rennen auf Platz neun