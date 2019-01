Feuz Schnellster im ersten Wengen-Training - 3. Mayer

Lokalmatador Beat Feut hat am Mittwoch im ersten Training für die Lauberhorn-Abfahrt am Samstag in Wengen klare Bestzeit aufgestellt. Bei Traumwetter benötigte der Schweizer für den 4.270 m langen Kurs 2:29,49 Minuten. 1,16 Sekunden dahinter wurde sein Landsmann Mauro Caviezel Zweiter, der drittplatzierte Matthias Mayer hatte einen Rückstand von 1,27, Fünfter war Vincent Kriechmayr (1,41).

SN/APA (KEYSTONE)/PETER SCHNEIDER Der Lokalmatador zeigte, dass er die Lauberhornabfahrt gut kennt