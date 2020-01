Feuz und Paris "extreme Kaliber" - Mayer nähert sich an

Nach der Abfahrt in Wengen ist es bei zwei Podestplätzen in dieser Saison für Österreichs Ski-Herren in dieser Disziplin geblieben. Matthias Mayer war als Vierter knapp dran, damit und mit dem Sieg in der Kombination am Freitag am Lauberhorn durfte der Kärntner aber zufrieden die Heimreise antreten. Mit den Heimrennen in Kitzbühel wartet nun die schwierigste Aufgabe auf die ÖSV-Speedpiloten.

SN/APA (Keystone)/PETER KLAUNZER Sehr gute, aber nicht perfekte Fahrt