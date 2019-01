Feuz versus Paris - Freundschaft trotz Kitzbühel-Rivalität

Beat Feuz stand in Kitzbühel bereits dreimal als Zweiter auf dem Abfahrtspodest. Am Freitag hatte er aber zumindest nach außen hin wenig Probleme, sich Sieger Dominik Paris geschlagen zu geben. Mit dem Südtiroler verbindet ihn eine enge, ja freundschaftliche Beziehung. "Ich glaube, wir haben die gleiche Mentalität, sei es im Sport oder neben der Piste", sagte der Schweizer, der in Tirol lebt.

SN/APA (EXPA/Graoder/EXPA/JOHANN GR Beat Feuz (l.) und Dominik Paris neben Othmar Striedinger (r.)