Fill fährt in Garmisch-Partenkirchen sein letztes Rennen

Der italienische Skirennläufer Peter Fill steht vor dem Ende seiner Karriere. "Ich werde noch ein Rennen fahren in Garmisch", sagte der 37-jährige Speed-Spezialist am Samstag in Kitzbühel. "Es ist ein schwieriger Schritt, Skifahren ist mein Leben", meinte Fill, der 2015/16 und 2016/17 den Abfahrts- sowie 2017/18 den Kombinations-Weltcup gewonnen hatte. 2016 gewann er die Hahnenkamm-Abfahrt.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Peter Fill beendet seine Karriere