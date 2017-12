Fill im ersten Abfahrtstraining von Bormio voran

Der Südtiroler Peter Fill hat am Dienstag im ersten Training für die alpine Ski-Weltcup-Abfahrt der Herren in Bormio Bestzeit fixiert. Der Lokalmatador war in 1:57.06 Min. 8/100 Sek. schneller als sein Landsmann Christof Innerhofer. Die Österreicher Matthias Mayer (+0,18) und Hannes Reichelt (0,35) belegten die Ränge drei und vier. Das Rennen ist für Donnerstag (11.45 Uhr, live ORF eins) geplant.

SN/APA (AFP/Getty/Archiv)/EZRA SHAW Peter Fill auf heimischem Terrain auf Anhieb schnell