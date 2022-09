Finale im Sommer-Grand-Prix: Letzter Formtest für Kraft & Kramer

Österreichs Skispringer starten beim Sommer-Grand-Prix-Finale am Wochenende in Klingenthal (D) in Topbesetzung - und das aus gutem Grund. Es ist die letzte Möglichkeit vor dem Weltcupstart am 5. und 6. November, sich mit der internationalen Konkurrenz zu messen. Das Herrenteam wird angeführt von Salzburgs Überflieger Stefan Kraft sowie Manuel Fettner, der noch theoretische Chancen auf den Gesamtsieg im Sommer-Grand-Prix hat. Allerdings müsste der Führende Pole Dawid Kubacki in Klingenthal bei 70 Punkten Vorsprung schon einen Totalausfall haben.

Bei den Damen darf man vor allem auf die Performance von Gesamtweltcupsiegerin Sara Marita Kramer gespannt sein. Die 20-jährige Pinzgauerin war bisher nur beim Sommer-Event in Wisla am Start und belegte dort die Plätze zwei und fünf. In der Saisonvorbereitung hat Kramer heuer neue Wege bestritten und ist neben dem Vereinstraining beim SK Saalfelden regelmäßig in den Springerstützpunkt nach Inns- bruck gependelt.

ÖSV-Aufgebot für Klingenthal: Herren: Kraft, Fettner, Hörl, Tschofenig, Steiner. Damen: Kramer, Kreuzer, Mühlbacher, Seifriedsberger, Wiegele.