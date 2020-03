FIS-Council berät nächste Woche über Thailand-Kongress

Das Council des Internationalen Skiverbands wird Ende nächster Woche in einer Telefonkonferenz über den Status des für 17. bis 23. Mai geplanten 52. FIS-Kongresses in Pattaya (Thailand) beraten. Das teilte eine Sprecherin am Samstag auf Anfrage der APA - Austria Presse Agentur mit.

Auf dem Kongress soll u.a. auch die Alpinski-WM 2025 vergeben werden, wofür Saalbach-Hinterglemm ein Kandidat ist. Mitbewerber sind Garmisch-Partenkirchen und Crans Montana in der Schweiz. Wichtigster Programmpunkt ist die Wahl des neuen FIS-Präsidenten oder der neuen Präsidentin. Gian Franco Kasper (76) tritt vorzeitig zurück. Ein Kandidat ist der in Schweden geborene britische Geschäftsmann und Head-Chef Johan Eliasch. Der Schweizer Verbandspräsident Urs Lehmann wird als Herausforderer gehandelt, gab seine Anwartschaft offiziell aber noch nicht bekannt. Weitere mögliche Kandidaten sind FIS-Vizepräsident Mats Arjes und FIS-Generalsekretärin Sarah Lewis. Quelle: APA