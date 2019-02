FIS korrigiert Abfahrtsergebnis von Crans-Montana : Nicole Schmidhofer sogar Zweite

Nachträglich ist Nicole Schmidhofer in der Weltcup-Abfahrt der Ski-Damen am Samstag in Crans-Montana nun doch noch auf dem zweiten Platz gelandet. Die ursprünglich Drittplatzierte war nach Problemen mit der Zeitmessung bei vier Läuferinnen und dem Zurückgreifen auf Handstoppung als Vierte vom Podest gefallen. Ein Einspruch des ÖSV war nun erfolgreich, das Ergebnis wurde neuerlich korrigiert.

Nachträglicher Podiumsplatz für Schmidhofer