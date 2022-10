FIS verlängert Sperre für russische Sportler

Russische und belarussische Sportler dürfen auch in der Saison 2022/23 nicht an FIS-Wettkämpfen teilnehmen. Das entschied der Internationale Ski- und Snowboard-Verband bei seinem Council-Meeting am Samstag in Sölden. Seit 1. März sind wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine Teams aus Russland und Belarus in FIS-Wettkämpfen nicht startberechtigt. ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober erklärte bereits vor der Entscheidung, dass der ÖSV den Beschluss natürlich mittragen werde.

