Nachtslalom der Damen in Flachau: Petra Vlhová gewinnt vor Mikaela Shiffrin - Teilerfolge für ÖSV

Petra Vlhová verhinderte im Duell mit Mikaela Shiffrin deren alleinigen Weltcuprekord. Die großartige Atmosphäre bedingt auskosten konnte Katharina Liensberger als Sechste.

Der Damen-Nachtslalom in Flachau hat das Spektakel geliefert, das sich die Skifans erwartet haben. 13.200 Zuschauer verwandelten das Gelände um die Hermann-Maier-Weltcupstrecke zur absoluten Partyzone. Vollends auskosten durfte die Stimmung nach einem hochklassigen Duell um den Sieg im Finale Petra Vlhová. Die Slowakin verwies mit ihrem ersten Saisonsieg Mikaela Shiffrin um 43 Hundertstel auf Platz zwei, verhinderte damit den 83. Karrieresieg und damit alleinigen Rekord der US-Amerikanerin. Die Österreicherinnen hatten wieder einmal nichts mit dem Kampf um die Podestplätze zu tun, wenngleich Katharina Liensberger Platz sechs trotz 2,62 Sekunden Rückstand als Aufwärtstrend verbuchen konnte.



SN/APA/AFP/JOE KLAMAR Gewann nach Halbzeitführung: Petra Vlhová.

Vlhová verhindert Shiffrins Rekordsieg

"Der erste Sieg, nachdem bis jetzt immer etwas gefehlt hatte, fühlt sich unglaublich an. Mikaela zu schlagen, vor vielen Fans aus der Slowakei, ist noch dazu etwas Großes", sagte Vlhová, die ihre Halbzeitführung eindrucksvoll verteidigte. Shiffrin, die erst am Sonntag im Riesentorlauf von Kranjska Gora Lindsey Vonns Bestmarke von 82 Siegen eingestellt hatte, war nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte, sprach aber zurecht von einer "tollen Show", die sich die Besten geliefert hatten. "Petra hat den Sieg absolut verdient", sagte sie. Die Drittplatzierte Lena Dürr sprach wohl stellvertretend für das gesamte Feld vom "stimmungsmäßig besten Rennen des Winters."

SN/APA/AFP/JOE KLAMAR Beste ÖSV-Athletin: Katharina Liensberger fuhr unter die Top-10.

Liensberger beste Österreicherin

Die Atmosphäre zumindest zum Teil auskosten konnten die Österreicherinnen. Dass sie mit erst sechs Podestplätzen in zwölf Technikrennen zum Heimrennen angetreten waren, merkte man etwa Katharina Liensberger an. Mit angezogener Handbremse fuhr die Vorarlbergerin aber immerhin auf Rang sechs. "Darauf kann ich aufbauen, so kann ich Stabilität reinbringen, weil es momentan nicht leicht von der Hand geht. Wir müssen auf die kleinen Schritte stolz sein", sagte die 25-Jährige. Angriffslustiger, aber leider auch nicht sicher genug präsentierte sich Katharina Truppe. Die Kärntnerin, die sich in der Pause im Zielraum auch Tipps von Marlies Raich holte, bremste ein "Steher" kurz vor dem Ziel aus. Platz zwölf und 3,56 Sekunden Rückstand stand letztlich zu Buche. "Ich bin schon froh, dass es bis dahin gut gelaufen ist. Schnell mit einem Fehler ist mir viel lieber als dass ich nicht weiß, warum ich langsam bin." Dass sich das ÖSV-Team an Teilerfolgen aufrichten muss, war auch an Katharina Huber zu beobachten. "Das macht Mut, weil es zuletzt so schwierig war", sagte die Niederösterreicherin über Platz 16.

Etwas besorgt blickt man im ÖSV derzeit nicht nur auf die Ergebnislisten in den technischen Disziplinen, sondern auch nach St. Anton, wo schon am Donnerstag das erste Training für zwei Speedrennen am Wochenende ansteht. Sofern das Wetter mitspielt. Die Prognosen sind nicht allzu gut, lassen aber zumindest auf Rennen hoffen.

Das Rennen zum Nachlesen im Liveticker: