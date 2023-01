ÖSV-Damen haben nichts mehr zu verlieren

Unter dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung wollen Katharina Liensberger und Co. beim Nachtslalom in Flachau die Wende einleiten.

Es hat wahrlich nichts mit dem erst in letzter Minute einbrechenden Winter zu tun, dass die Vorfreude auf einen Saisonhöhepunkt im rot-weiß-roten Lager schon bedeutend größer war. Denn sportliche Werbung in eigener Sache zu betreiben sieht natürlich ganz anders aus als das, was Österreichs Damenskiteam zuletzt in den technischen Disziplinen ablieferte. Der Nachtslalom am Dienstag (18.00/20.45, live ORF 1 und im SN-Ticker) soll die Wende bringen. Schon bei der Zielsetzung am Tag zuvor bewegen sich Katharina Liensberger und Co. im ...