Flachau kämpft um Damen-Slalom - Star Challenge abgesagt

Die immensen Neuschneemassen verlangen auch den Organisatoren des Damenslaloms am Dienstag in Flachau alles ab. Um den Flutlicht-Klassiker mit dem höchsten Damen-Preisgeld (168.000 Euro) im Weltcup zu sichern, wurden die übliche Hangbefahrung am Montag für die Läuferinnen sowie die traditionelle Wohltätigkeitsveranstaltung "Star Challenge" am Vorabend des Rennens abgesagt.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Schwerstarbeit vor dem Nachtslalom in Flachau