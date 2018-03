Flatscher hört als Cheftrainer der Schweizer Damen auf

Hans Flatscher hat im Rahmen des Weltcupfinales in Aare als Cheftrainer der Schweizer Alpinskidamen seinen Rücktritt mit Saisonende bekannt gegeben. Der 49-jährige Österreicher nannte die zeitliche Herausforderung als Hauptgrund. "Es ist mir ein Anliegen, meine Kinder in den nächsten, für sie wichtigen Jahren, enger begleiten zu können", wird Flatscher in einer Verbandaussendung zitiert.

