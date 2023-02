Flock bei Skeleton-Heim-Weltcup in Igls Vierte

Die EM-Zweite und WM-Vierte Janine Flock hat beim Heim-Weltcup in Innsbruck-Igls als Vierte einen Podestplatz verpasst. Die Tirolerin war nach dem ersten Lauf noch Dritte gewesen. Der Sieg ging an die Niederländerin Kimberley Bos, die im zweiten Lauf mit 52,87 Sek. Bahnrekord aufstellte und sich von Platz elf an die Spitze hievte. Zweite wurde Hallie Clarke aus den USA (+0,28 Sek.), Dritte die Belgierin Kim Meylemans (+0,33). Flock fehlten 2/100 Sekunden auf das Stockerl.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Flock Vierte auf Heimbahn in Igls