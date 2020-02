Flock bei Skeleton-WM zur Halbzeit Vierte

Janine Flock liegt bei Halbzeit der Skeleton-WM in Altenberg an der vierten Stelle. Der 30-jährigen Tirolerin fehlten 0,33 Sekunden auf den Bronzerang, den vorerst die Russin Jelena Nikitina einnahm. Schnellste in beiden Freitag-Läufen war die Schweizerin Marina Gilardoni, die bereits 0,63 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Titelverteidigerin Tina Hermann aus Deutschland hatte.

SN/APA (Archiv/EXPA)/EXPA/STEFAN AD