Flock bei St.-Moritz-Weltcup zurück auf dem Podest

Eine Woche nachdem sie erstmals in dieser Saison die Top Drei verpasste hatte, ist Janine Flock am Freitag beim Skeleton-Weltcup in St. Moritz aufs Podest zurückgekehrt. Die Tirolerin musste sich lediglich den Deutschen Tina Hermann (+0,73 Sek.) und Jaqueline Lölling (+0,32) geschlagen geben, rutschte in der Weltcupgesamtwertung aber hinter das deutsche Duo auf Rang drei zurück.

SN/APA (KEYSTONE)/URS FLUEELER Diesmal klappte es mit Platz drei