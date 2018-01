Flock feierte in St. Moritz zweiten Weltcup-Saisonsieg

Skeleton-Pilotin Janine Flock hat auf ihrer Lieblingsbahn in St. Moritz erneut zugeschlagen. Die Tirolerin feierte am Freitag im Schweizer Nobelskiort ihren zweiten Saisonerfolg. Nach dem Weltcup-Auftaktsieg in Lake Placid im November hatte sie bis auf Rang fünf in Innsbruck keinen Spitzenplatz mehr geschafft. Zuletzt in Altenberg vermied sie nur mit Mühe einen Sturz und wurde nur 20.

SN/APA (Keystone)/URS FLUEELER Janine Flock in der Eisbahn von St. Moritz