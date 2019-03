Flock in Whistler bei deutschem Triplesieg Skeleton-WM-9.

Die Tirolerin Janine Flock hat bei den Skeleton-Weltmeisterschaften in Whistler/Kanada Rang neun belegt. Die 29-Jährige lag am Freitag (Ortszeit) nach vier Läufen 2,68 Sek. hinter Siegerin Tina Hermann, Jacqueline Lölling (+0,38) und Sophia Griebel (1,17) fixierten einen deutschen Dreifachsieg. Hermann war in den ersten drei Läufen am schnellsten gewesen, im vierten aber Lölling mit Bahnrekord.

SN/APA (AFP)/MARK RALSTON Flock will sich auskurieren, mit dem neuen Material ist sie zufrieden