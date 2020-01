Flock nach Erkrankung Weltcup-Dritte in Winterberg

Janine Flock hat sich trotz einer in der Mannschaft umgehenden Magen-Darm-Virusinfektion beim Skeleton-Weltcup in Winterberg als Dritte beachtlich geschlagen. Die Tirolerin musste sich nach zwei Läufen um 0,16 Sekunden der deutschen Weltmeisterin Tina Hermann sowie der Kanadierin Mirela Rahneva geschlagen geben, die bis auf 0,03 an Hermann herankam.

SN/APA (dpa)/Caroline Seidel Flock trotzte ihrer Erkrankung