Flock siegte für ihren verstorbenen Opa

Zum zweiten Mal nach 2016 hat die Tirolerin Janine Flock am Freitag den Gesamtweltcup im Skeleton gewonnen. Es war ein emotionaler Erfolg für die 31-Jährige, und das lag nicht daran, dass sie ihn auf ihrer Heimbahn in Innsbruck-Igls fixierte.

Flock hatte einen Startverzicht erwogen, nachdem ihr Großvater am Donnerstag unerwartet verstorben war. Sport war plötzlich sehr nebensächlich geworden.

Am Freitag aber entschloss sich Janine Flock, das Rennen in Angriff zu nehmen und den Gesamtsieg auch im Gedenken an ihren Opa zu holen. Platz zwei hinter der Russin Elena Nikitina reichte, um sich zur Weltcupsiegerin (180 Punkte vor Tina Hermann/GER) zu krönen.

Auch Bob-Frauen können Gesamtsieg holen

An gleicher Stelle könnte schon am Sonntag Österreichs einzige weibliche Bobbesatzung ebenfalls den Gesamtweltcup einfahren. Katrin Beierl und Jennifer Onasanya brauchen in Igls einen sechsten Platz, um in jedem Fall vor dem deutschen Bob von Kim Kalicki zu bleiben.

"Das ist absolut überraschend für uns", sagt Katrin Beierl. "Zielsetzung für diesen Winter war, zumindest ein Mal aufs Podest zu kommen. Das ist uns gleich im ersten Rennen gelungen. Aber die Chance, den Gesamtsieg nach Hause fahren zu können, haben wir uns nicht einmal erträumt." Die Niederösterreicherin und die im Vorjahr eingebürgerte Niederländerin haben den ganzen Winter über konstant gepunktet, während sich die stets siegreichen deutschen Besatzungen gegenseitig die Punkte weggenommen haben.

Zuvor muss Beierl am Samstag allein den Monobob durch den Eiskanal steuern. Mit diesem Zusatzbewerb hat der Weltverband IBSF die Frauen zwangsbeglückt, um ihnen so wie den Männern zwei Chancen auf Medaillen einzuräumen. Aber: Der Monobob schlägt sich mit rund 25.000 Euro Anschaffungskosten nieder, der Beschluss im vorigen Mai kam für Katrin Beierl zu Unzeit. Sie sagt: "Der österreichische Verband hatte kein Budget dafür. Zum Glück ist das Sportministerium eingesprungen."

Mehr als doppelt so teuer ist ein Zweierbob. Beierl hat den ihren gebraucht erstanden. Mit diesem Schlitten war früher Benjamin Maier unterwegs, der selbst in Igls eine sehr gute Saison abschließt. Im Vierer liegt der Tiroler in der Gesamtwertung auf Platz zwei. Er kann mit seinem Team (darunter der für den BSC Salzburg startende Markus Sammer) theoretisch sogar noch den deutschen Dominator Francesco Friedrich als Gesamtsieger abfangen.