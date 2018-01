Fourcade schlug mit Massenstart-Sieg zurück - Eder nur 15.

Martin Fourcade hat am Sonntag zurückgeschlagen und nach drei zweiten Plätzen im Biathlon-Weltcup seinen sechsten Saisonsieg gefeiert. Der sechsfache Weltcup-Gesamtsieger entschied den 15-km-Verfolgungsbewerb am Sonntag in Antholz mit 2,8 Sekunden Vorsprung auf den Norweger Tarjei Bö für sich, der ebenfalls zwei Fehlschüsse verzeichnete. Simon Eder musste sich mit dem 15. Platz begnügen.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Die Rache des Martin Fourcade