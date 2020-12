Frankreich-Doppelsieg bei 2. Europacup-Super-G in Zauchensee

Einen Tag nach dem ÖSV-Doppelsieg durch Raphael Haaser vor Daniel Hemetsberger haben Frankreichs Alpinski-Asse beim zweiten Europacup-Super-G in Altenmarkt-Zauchensee die Plätze eins und zwei belegt. Mit Roy Piccard und Mathieu Faivre standen dabei am Dienstag zwei Routiniers ganz oben auf dem Siegerpodest. Bester ÖSV-Läufer wurde der Steirer Stefan Babinsky als Fünfter. Vortages-Sieger Raphael Haaser belegte ex aequo mit seinem Teamkollegen Manuel Traninger Platz sieben.

Quelle: APA