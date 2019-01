Franz Klammer am "Walk of Kitz" verewigt

Der "Kaiser" im Kitz-Olymp: Skilegende Franz Klammer wurde am Donnerstag ein Stein am "Walk of Kitz" in der Kitz Galleria, dem Kaufhaus der Gamsstadt, zuteil. Der Olympiasieger von 1976 und vierfache Streif-Triumphator nahm die Ehrung unter anderem in Anwesenheit von Tochter Sophie entgegen.

SN/APA (Archiv)/EXPA/ JFK Skilegende Franz Klammer wurde geehrt