Französin Tessa Worley neuerlich operiert

Die französische Skifahrerin Tessa Worley ist neuerlich an ihrem lädierten rechten Knie operiert worden. Die zweifache Riesentorlauf-Weltmeisterin unterzog sich einer Arthroskopie am Kniegelenk, das ihr seit einem Sturz im Dezember 2018 im Super-G von Lake Louise Probleme bereitet. Die 30-Jährige war bereits im vergangenen April am Meniskus operiert worden.

SN/APA/EXPA/MICHAEL GRUBER Seit einem Sturz im Dezember 2018 macht Worley ihr Knie Probleme