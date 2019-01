Franzose Fillon Maillet durchbrach Bö-Dominanz

Der Franzose Quentin Fillon Maillet hat die Siegesserie von Johannes Thingnes Bö im Biathlon-Weltcup beendet. Der 27-Jährige gewann am Sonntag in Antholz den Massenstart (15 km) vor dem Norweger. Dritter wurde der Deutsche Arnd Peiffer. Simon Eder landete zum Abschluss des Jänner-Dreierblocks mit zwei Schießfehlern an der zehnten Stelle. Julian Eberhard belegte trotz fünf Strafrunden Platz elf.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Erster Weltcupsieg für Quentin Fillon Maillet