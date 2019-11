Franzose Noel führt im Levi-Slalom - Hirschbühl Fünfter

Frankreichs Jungstar Clement Noel geht als Halbzeitführender in den zweiten Durchgang des Ski-Weltcup-Slaloms in Levi. Der 22-Jährige führt nach dem ersten Lauf in Finnland 0,39 Sekunden vor dem Briten Dave Ryding. Hinter dem Schweizer Ramon Zenhäusern und dem Norweger Henrik Kristoffersen folgt der Vorarlberger Christian Hirschbühl als bester Österreicher mit 0,78 Sek. Rückstand auf Rang fünf.

SN/APA (AFP)/JURE MAKOVEC Halbzeitführender Clement Noel