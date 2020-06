Ski-Freestylerin Elisabeth Gram beendet nach mehreren Jahren im Weltcup ihre professionelle Sportlerkarriere. Diese Entscheidung der 24-jährigen Olympia-13. aus Tirol teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Mittwochabend mit. Gram wurde im Vorjahr in Park City WM-Siebente in der Halfpipe. 2012 hatte sie bei den Youth Olympic Winter Games in Tirol Gold geholt.

Quelle: APA