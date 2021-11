Freestyler Lukas Müllauer fällt nach Sturz für den Heimweltcup aus

Pech für den Saalfeldner Ski-Freestyler Lukas Müllauer: Der 24-Jährige zog sich im Training vor dem Weltcupbewerb am Stubaier Gletscher eine Schulterluxation zu.

Beim Slopestyle-Training stürzte Müllauer auf der letzten Rail. Die Untersuchung im Landeskrankenhaus Hall ergab eine Luxation der linken Schulter.



Müllauer sagte: "Der Frust ist groß. Ich bin auf der letzten Rail hängen geblieben und kopfüber auf eine Eisplatte gestürzt. Morgen werde ich mir noch eine zweite Meinung einholen und dann gemeinsam mit meinem Trainer- und Therapeutenteam an einem Schlachtplan arbeiten, dass ich so rasch wie möglich auf Ski zurückkehren kann."



Aktuell ist noch nicht gewiss, wann Müllauer zurück in den Skizirkus kommen kann. Jedoch wird er nach aktuellem Stand den Slopestyle am Stubaier Gletscher wie auch die Bewerbe in Steamboat (USA) auslassen müssen. Große Erwartungen liegen nach wie vor auf Müllauers Teamkollegen Matej Svancer. Der 17-jährige Kapruner hat den Big Air zum Saisonauftakt in Chur (SUI) gewonnen.