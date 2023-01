Freestylerin Avital Carroll erneut im Spitzenfeld

Beim Buckelpisten-Weltcup in Kanada fuhr die Neo-Österreicherin auf Rang sieben.

Avital Carroll setzt im neuen Jahr ihre Serie an Spitzenplätzen im Weltcup der Buckelpisten-Skifahrerinnen fort. Die im Vorjahr eingebürgerte US-Amerikanerin belegte in Val St. Come (CAN) im Einzelwerb Rang sieben. Der Sieg ging an Anri Kawamura (JAP), die auch im Dual-Bewerb die Nase vorn hatte. Im Dual lief es für Carroll nicht so gut, sie schied bereits in der 32-Runde aus und belegte Platz 17. In der Weltcup-Gesamtwerung liegt die für den Kitzbüheler Skiclub startende 26-Jährige auf Platz acht.

Die Salzburgerin Katharina Ramsauer kam auf die Plätze 23 und 21.