Freestylerin Avital Carroll erneut in den Top-Ten

Die eingebürgerte Buckelpisten-Artistin Avital Carroll hat erneut eine gute Platzierung für Österreich im Weltcup abgeliefert.

Die 26-Jährige erreichte am Samstag in Idre Fjäll (SWE) das Finale der besten 16 und belegte dort den achten Platz. In der Vorwoche war die gebürtige US-Amerikanerin in Ruka (FIN) sogar in den zweiten Lauf der Top-Sechs gekommen und hatte Rang sechs erreicht. Am Sonntag folgt in Idre Fjäll noch ein Dual-Bewerb.

Avital Carroll ist seit heurigem Sommer österreichische Staatsbürgerin. Sie hat als Nachfahrin von Verfolgten des Nazi-Regimes die Möglichkeit zur Einbürgerung genützt.