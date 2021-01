Frust statt Lust: Wer den Tourneesieg abschreiben muss

Die Liste umfasst prominente Namen wie Marius Lindvik, Simon Ammann, Andreas Wellinger und auch alle Österreicher.

Wir haben erst Halbzeit bei der 69. Auflage der Vierschanzentournee, aber der Kreis der Sieganwärter ist bereits auf ein Minimum zusammengeschrumpft. Weitaus länger ist nach zwei Tourneestationen die Liste jener Namen, die den Gesamtsieg abschreiben können.

Wie der Norweger Marius Lindvik. Der Vorjahressieger von Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck konnte beim Neujahrsspringen am Freitag nicht antreten. Der nicht alltägliche Grund: Den 22-Jährigen plagten vor der Qualifikation so starke Zahn- und Kieferschmerzen, dass an Sport nicht zu denken war. Lindvik reiste ...